زيادة بدلات التأمين على السيارات وسانا تتلاعب بصياغة الخبر

أعلنت هيئة الإشراف على التأمين، اليوم الاثنين، مضاعفة التعويضات للأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات المؤمنة تأميناً إلزامياً بنسبة 100 بالمئة.



وبحسب هيئة الإشراف على التأمين فأن تعويض الوفاة أصبح 10 ملايين ليرة سورية لورثة المتوفي الشرعيين، وتعويض التكاليف الطبية أصبح 3 ملايين ليرة، وذلك منذ بداية آب القادم.



ووفقاً لقرارات مجلس الهيئة في اجتماعه اليوم، تمت تغطية هذه الزيادة من خلال تعديل بدلات التأمين السنوية، بنسبة زيادة بحوالي 50 بالمئة فقط، فعلى سبيل المثال يصبح تأمين السيارة السياحية الخاصة سنوياً 35 ألف ليرة سورية، عوضاً عن 23 ألف ليرة أي بزيادة 12 ألف ليرة سنوياً، كما تضمنت القرارات أيضاً جدولاً تم بموجبه تحديد مجمل التعويضات للأضرار الجسدية بكل حالاتها ومبالغ الزيادة على بدلات التأمين السنوية لكل أنواع المركبات.



وبين مدير الهيئة رافد محمد أن الزيادة في بدل التأمين السنوي تعد رمزية مقارنة بتضاعف حجم التعويضات الخاصة بالوفاة والأضرار الجسدية والتعطل عن العمل، وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي يواجهها المواطنون، لافتاً إلى أن الهدف من قرارات المجلس توفير تعويضات أفضل للمواطنين وتخفيف الأعباء المادية التي يتحملونها، وهي تصب في مصلحة مالك وسائق المركبة، من حيث إنهم لم يعودوا مضطرين لسداد نفقات وتعويضات من حسابهم الخاص بعد أن أصبحت التعويضات التي تسددها شركات التأمين كافية لذلك.



يذكر أن مجلس إدارة الهيئة أقر في عام 2021 زيادة تعويضات حوادث السيارات بنسبة 100 بالمئة دون رفع البدلات، وقام في حزيران الماضي بإنهاء الربط بين تأمين السيارات وبراءة الذمة، وأسهم ذلك بتوفير التكاليف المالية والجهد والوقت على المواطنين وإنهاء الازدحام على مراكز التأمين

سانا