سمسم مُنكّه بالحشرات والجلد كباب فروج بحماة!

ضبطت حماية المستهلك بحماة اليوم، حشرات حية وديداناً بالسمسم في أحد المحال، وقوانص مفرومة مع الجلد ويباع الخليط على أنه كباب فروج في محل لبيع اللحم.

وبيَّنَ مصدر في مديرية التجارة الداخلية بحماة لـ «الوطن أون لاين»، أن الدوريات نظّمت اليوم 32 ضبطاً بحق العديد من المخابز والباعة والتجار المخالفين

، منهاضبط لحيازة سمسم مصاب حشرياً بوجود حشرات حية وميتة بحق م.كوجان.

وضبط لغش كباب الفروج عبر فرم القوانص والجلد وبيعه على أنه كباب بحق ع.حسن.

وضبط بحق محطة محروقات سلمية بعدم التدوين في سجل المحطة الخاص بالجرد.

و6 ضبوط بمخالفة الامتناع عن تأدية خدمة نقل البضائع بحق سيارات الشحن التابعة لمكتب الدور بحق كل من: م.الحلو ، أ.معطي ، ن.تليتي ، ي.الديري ، ي.حلاق ، ي.سفاف

وضبط بحق معمل الحيص للثلج بمخالفة منح فواتير غير صحيحة.

وضبط بحق مخبز السفاف بنقص وزن ربطة الخبز بمقدار 400 غ وغرمت صاحبه بنحو 6 ملايين ليرة.

وضبط بحق مخبز أرحيل بحي الصابونية بنقص وزن ربطة الخبز بمقدار 180 غ وغرمت صاحبه بنحو 4 ملايين ليرة.

وضبط بحق مخبز عين اللوزة التحتاني بنقص وزن ربطة الخبز بمقدار 300 غ وغرمت صاحبه بنحو 4.5 ملايين ليرة.

وضبط بحق مخبز تيزين الملحم بنقص وزن ربطة الخبز بمقدار 200 غ وغرمت صاحبه بنحو 4 ملايين ليرة.

وضبط بحق مخبز الضاحية بمخالفة إنتاج خبز سيئ الصنع.

وضبط لعدم الالتزام بشروط نقل الخبز بحق المعتمد ش.باراداني

وضبط لبيع الخبز في غير المكان المخصص بحق ع.نابلسي.

و15 ضبطاً تتعلق بالبيانات والأسعار والفواتير.

الوطن أون لاين