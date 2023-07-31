بعد دمشق.. الكهرباء في جرمانا على الأمبيرات

أعلن مجلس مدينة جرمانا بريف دمشق، موافقته على منح رخص إشغال أملاك عامة لوضع مراكز توليد كهرباء خاصة “أمبيرات” ضمن أحياء وشوارع المدينة.

وبحسب مجلس المدينة، فأن ذلك، سيتم وفق الشروط الفنية التي يتم إعدادها ودراستها من قبل الدائرة الفنية في المجلس، والتي سوف تعتمد لاحقاً من قبل المكتب التنفيذي.

ولفت رئيس مجلس المدينة كفاح الشيباني إلى تشكيل لجنة خاصة لوضع الشروط والمحددات لهذا الأمر، موضحاً أن المجلس لن يستقبل حالياً طلبات الترخيص قبل الإعلان عن الشروط التي سيتم تحديدها مع إعلان فتح باب تقديم الطلبات.

وبحسب الشيباني، فإن القرار يأتي بهدف تخفيف الحمولات عن الشبكة الكهربائية في مدينة جرمانا، وتنظيم آلية واضحة لتأمين مختلف احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية ضمن الظروف الحالية على حد قوله.

الإعلان التمهيدي لبدء عمل “الأمبيرات” في جرمانا، جاء بعد نحو أسبوع على إعلان محافظة دمشق، منح رخص إشغال أملاك عامة لوضع مراكز توليد كهربائية، لتخديم مناطق تجارية فقط دون السكنية.

وقال مدير الأملاك العامة في محافظة دمشق، حسام الدين سفور، أن الرخص ليست رخصة لبيع الأمبيرات، وأن مدتها سنة واحدة فقط.

واعتبر سفور أن ترخيص مراكز التوليد هو حالة مؤقتة لحين زوال الأسباب، مشيراً إلى أن الترخيص يساعد في معالجة ظاهرة انتشار مئات المولدات في الشوارع العامة، كما يساعد في السلامة البيئية والمرورية على حد قوله.

وحول إجراءات الحصول على الترخيص، قال سفور إنها تحتاج إلى طلب خطي من صاحب العلاقة، يرفق به المواصفات الفنية لـ “المولدة” ثم يدرس الطلب من قبل اللجنة المختصة.

وفيما تنتشر مولدات الأمبيرات في عدة محافظات سورية مثل حلب واللاذقية وصولاً إلى دمشق، وغيرها، كان وزير الكهرباء غسان الزامل، صرح قبل عامين، “أن الأمبيرات استنزاف للوقود ولموارد الدولة، ولن أشرعن الأمبيرات طالما أنا في الوزارة”.



سناك سوري