 الكشف عن شبكة لتسفير الفتيات واستغلالهن للعمل بأعمال منافية للحشمة

أعلنت وزارة الداخلية أنها اكتشفت شبكة “اتجار بالبشر” تقوم باستدراج فتيات قاصرات لتسفيرهن إلى الخارج بغرض استغلالهن جنسياً.

قالت وزارة الداخلية في بيان لها ان إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص كشفت شبكة إجرامية تقوم بتسفير الفتيات واستغلالهن جنسياً وتلقي القبض على اثنين من أفرادها.

وقالت الوزارة إن إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص تمكنت من معرفة أسماء أعضاء هذه الشبكة، وقبضت على اثنين من أفرادها، وهما “محمود. غ” و”جعفر. م”.

وأضافت، أن المدعوين اعترفا بأنهما عضوان في شبكة إجرامية تنشط في مجال “الاتجار بالأشخاص والتعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية والنصب والاحتيال وتزوير الوثائق والاستغلال الجنسي للفتيات”.

وأقر المتهمان، أن هذه الشبكة، سفّرت نحو 40 فتاة خلال الفترة الماضية، عن “طريق استدراج الفتيات من عدة مناطق لصالح تلك الجماعة بالاشتراك مع أشخاص آخرين منتشرين في المحافظات، بحجة تأمين عمل ووظائف لهن خارج القطر، وبعد تسفيرهن يتم النصب والاحتيال عليهن وتوقيعهن على سندات أمانة مالية بمبالغ مالية تتراوح ما بين ألف وأربعة آلاف دولار أميركي، ويتم حجز وثائق سفرهن، وإجبارهن على العمل بالدعارة واستغلالهن جنسياً خارج القطر.

وذكرت وزارة الداخلية، أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، وأن التحقيقات والأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على جميع المتورطين مع هذه الشبكة، ليصار إلى تقديمهما إلى القضاء المختص.

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