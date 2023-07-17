إنقاذ بحار إسترالي تاه شهورا في المحيط الهادئ

تمكنت سفينة صيد من إنقاذ البحار الأسترالي، تيم شادوك وكلبه بيلا، بعد شهور من التيه في المحيط الهادئ، فيما ظلا يأكلان الأسماك النيئة ويشربان مياه الأمطار. وفقًا لصحيفة "ديلي ميل البريطانية".

وغادر شادوك، لاباز بالمكسيك، في نيسان/أبريل الماضي متجها إلى بولينيزيا الفرنسية، إلا أن عاصفة هبّت بعد أسابيع قليلة من الرحلة، ودمرت الأجهزة الإلكترونية الموجودة في قاربه.

وقال طبيب في سفينة الصيد التي أنقذت البحار، إنه بدأ بتناول وجبات صغيرة على الفور، بينما يظل واعيا بما يقوله ويفعله بعد محنته القاسية.

وقال شادوك إنه عانى من محنة صعبة للغاية قبل أن تنقذه سفينة الصيد، ولم يأكل ما يكفي من الطعام لفترة طويلة.