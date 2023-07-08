منتخبنا الأولمبي يهزم موريتانيا ويتأهل إلى نصف النهائي

قدم منتخبنا الأولمبي لكرة القدم أجمل عروضه بمسابقة كرة القدم بالدورة العربية للألعاب الرياضية باللقاء مع موريتانيا وهزمه بأربعة أهداف مقابل هدفين وتأهل إلى نصف النهائي متصدراً فرق المجموعة الثانية.



واستطاع منتخبنا قلب نتيجة تأخره بالشوط الأول بهدفين مقابل هدف واحد إلى فوز صريح بأربعة أهداف لهدفين بعد أن قدّم أجمل شوط له بالبطولة.



منتخبنا تقدم مبكراً في بداية المباراة عبر مرديك مردكيان، ثم عادل المنتخب الموريتاني في الدقيقة الـ 16 وتقدم في الدقيقة الـ 21.



منتخبنا ظهر بالشوط الثاني بشكل أفضل فحصّن خطوطه الدفاعية وهاجم بقوة وامتلك المباراة من الباب إلى المحراب فأدرك التعادل في الدقيقة الـ 55 عبر هوزان عثمان وأتبعه محمد ريحانية بهدف الترجيح بعد خمس دقائق ثم سجّل هوزان عثمان هدف التثبيت بالدقيقة الـ 71.



ورافق منتخبنا إلى نصف النهائي منتخب شباب السعودية بعد فوزه على الأولمبي الفلسطيني 2/1.

الوطن أون لاين