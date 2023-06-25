الفتوة يمثل سورية في كأس الاتحاد الآسيوي

انتهت قبل قليل المباراة الفاصلة لتحديد هوية النادي الذي سيمثل سورية في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بين تشرين والفتوة وهما آخر بطلين للدوري السوري، وجرت في حلب.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بعد 45 دقيقة لا تليق باسم الفريقين، حيث لم يختبر أي من الحارسين.

في الشوط الثاني استمر النهج ذاته مع محاولات جدية في الربع الأخير فبدد تشرين عبر المالطا وترجم الفتوة إحدى فرصه عبر كرم عمران قبل خمس دقائق من النهاية وأضاع عبد الرزاق محمد فرصة التعديل في الوقت بدل الضائع.

وهكذا انتقل الفتوة إلى دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي التي كان لأنديتنا نصيب الفوز بها عامي 2004 و2010 عبر الجيش والأهلي على أمل أن تكون المشاركة المقبلة حاملة البشرى بلقب جديد مع مشارك جديد هو فارس الفرات.

ومعلوم أن الأهلي سيلعب مع شباب الخليل الفلسطيني لتحديد المتأهل إلى دور المجموعات.

الوطن أون لاين