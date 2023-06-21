فاز بالجائزة الكبرى باليانصيب بعدما اتبع هذه الخطة

فاز رجل أميركي بخمسين ألف دولار قيمة جائزة اليانصيب الكبرى بعدما واظب على شراء قسائم جوائز يانصيب لمدة عشر سنوات وبنفس الأرقام.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية فإن الفائز لعب بنفس الأرقام طوال الوقت ومنذ سنوات عدة.

وأوضح أنه فاز بالجائزة بعد أن ذهب إلى متجر حيث اشترى تذكرة بقيمة 4 دولارات تحتوي على ستة خطوط، تضمن أحدها مجموعته المعتادة من الأرقام 5 و 6 و 8 و 23 و 30.

ويقول الفائز، وهو عامل مطبعة متقاعد، إنه اختار أربعة من الخطوط بنفسه، بينما قام نظام الكمبيوتر بشكل عشوائي بإنشاء السطرين المتبقيين.

وأفادت مؤسسة “يانصيب ماريلاند” في بيان أن ذلك الرجل لم يصدق في اليوم التالي أنه فاز بالجائزة الأولى باستخدام مجموعته الخاصة المكونة من خمسة أرقام.

وكالات