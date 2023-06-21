بريطانيا تفرض عقوبات على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريين

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على وزير الدفاع السوري ورئيس أركان الجيش السوري، بسبب ما تزعم أنه استخدام منهجي للعـنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.

وبحسب “فايننشال تايمز”، فإن لندن فرضت عقوبات جديدة على المسؤولين المتهمين بارتكاب أعمال عنف على نطاق واسع في سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقد تم الكشف عن سلسلة من تجميد الأصول وحظر السفر أول أمس الاثنين.

وبحسب الصحيفة، فقد فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس أركان الجيش السوري، وعلي محمود عباس، وزير الدفاع السوري”.

من الجدير ذكره، أن العديد من أعضاء الحكومة السورية تعرضوا لعقوبات دولية بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان طوال فترة الحرب التي استمرت 12 عاما، لكن الإجراءات المفروضة على قائد الجيش ووزير الدفاع هي الأولى”، وفق الصحيفة.