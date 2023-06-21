بايدن يمدد حالة الطوارئ الخاصة بكوريا الشمالية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مدد حالات الطوارئ لمدة عام، التي أعلنت في سياق الأحداث في كوريا الشمالية وشبه جزيرة البلقان الغربية، كأساس قانوني لفرض عقوبات على اللاعبين الإقليميين.

ووفقًا المراسيم الصادرة عن السلطات الأمريكية، فإن مطالب الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية تتعلق ببرنامجها النووي والصاروخي، ونشاط الاختراق الإلكتروني، والأعمال العدوانية تجاه كوريا الجنوبية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بدول غرب البلقان، تفرض العقوبات الأمريكية على المواطنين بسبب عدم تحقيق اتفاقات سلام إقليمية وانتشار الفساد.

وأعلن بايدن أن الوضع في كلا الحالتين لا يزال "يشكل تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية" من وجهة نظره.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ فيما يتعلق بكوريا الشمالية في عام 2008 وتم تمديدها في عامي 2010 و2011 و2015 و2016 و2017.

أما حالة الطوارئ فيما يتعلق بغرب البلقان فتم الإعلان عنها من قبل البيت الأبيض في عام 2001 وتم تعديلها في عامي 2003 و2021. وتنتهي حالتي الطوارئ في 26 حزيران الجاري.