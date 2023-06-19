تجربة ثالثة للمنتخب تحت قيادة المدرب كوبر

يلعب منتخبنا الأول لكرة القدم غداً الثلاثاء بضيافة منتخب فيتنام في مباراة دولية ودية عند الثالثة والنصف عصرا.

والمباراة هي الثالثة لنسور قاسيون تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر خلال رحلة الاستعداد لنهائيات أمم آسيا التي تقام مطلع العام المقبل في قطر.



المنتخب سبق له الفوز على تايلاند بثلاثة أهداف لهدف بتوقيع عمر السومة وعمر خريبين من جزاء ومحمد الحلاق يوم 25 آذار الفائت وخسر أمام البحرين يوم 28 منه بهدف مقابل لا شيء.



ومباراة الغد هي الثالثة للمدرب الأرجنتيني كوبر، وتحمل المواجهة الرقم /4/ بين المنتخبين وكانت الأولى والثانية ضمن تصفيات أمم آسيا 2011 وفاز نسور قاسيون 1/صفر ذهاباً في فيتنام بتوقيع رجا رافع، وتعادلا إياباً في حلب سلباً والمباراة الثالثة انتهت 2/صفر لمصلحة فيتنام ودياً عام 2016.

الوطن