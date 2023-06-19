اللاروخا بطل الأمم بالترجيح

توج منتخب إسبانيا بطلاً لدوري الأمم الأوروبية في نسختها الثالثة عقب تغلبه على نظيره الكرواتي بركلات الترجيح بخمسة أهداف لأربعة بعدما انتهت المواجهة النهائية بالتعادل السلبي فأصبح اللاروخا ثالث بطل للمسابقة بعد البرتغالي 2019 والفرنسي 2021 حارماً المنتخب الناري من أول ألقابه الدولية على الصعد كافة.



وكان الوقت الأصلي شهد أفضلية إسبانيا من جهة الاستحواذ والوصول إلى المرمى لكن مع خطورة أكبر لكرواتيا وخاصة في الشوط الأول، وبلغة الأرقام وصل لاعبو اللاروخا 15 مرة نحو مرمى ليفاكوفيتش مقابل 8 مرات للناري باتجاه مرمى سيمون مع نسبة استحواذ للإسبان كالعادة وصلت إلى 53% إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، ولم يختلف الأمر كثيراً خلال التمديد مع ضغط أكبر من اللاروخا ومرتدات خطيرة من الكراوت لتنتهي الدقائق الـ120 بشباك صامتة، وفي ركلات الترجيح نجح الفريقان بتسجيل الركلات الثلاث الأولى وأضاع لوفرو ماجر الركلة الرابعة للناري وتقدم أسينسيو وعاد برزوفيتش فعادل لكرواتيا قبل أن ترتد كرة لابورت من العارضة معلنة التعادل 4/4، وأهدر بيتكوفيتش مجدداً ولم يهدر كارفاخال الفرصة من جديد فسجل الهدف الخامس معلناً تتويج إسبانيا باللقب.



واحتل الآتزوري الإيطالي المركز الثالث بفوزه على طواحين هولندا بثلاثة أهداف لهدفين وسجل للفائز فيدريك ديماركو ودافيد فراتسي وفريدريكو كييزا في الدقاق 8 و20 و72 على حين سجل سنيف بيرغوين وجورجينو فينالدوم هدفي هولندا (68 و89)، وسبق للمنتخب الإيطالي أن أنهى النسخة الثانية بالمركز الثالث.

الوطن أون لاين