 من دمشق إلى أثينا ومنها للعديد من دول أوروبا

بدأت شركة طيران المتوسط بتسيير رحلاتها الجوية من أثينا إلى دمشق وبالعكس وذلك بمعدل رحلتان أسبوعياً، كما وستنطلق رحلات الشركة إلى كل من مدينتي دوسلدوف بألمانيا واستوكهولم في السويد إعتباراً من تاريخ ٢٦/٦/٢٠٢٣

هذا وسيتمكن مسافرينا من متابعة رحلاتهم من أثينا إلى دول ومحطات أوربية عديدة مثل لندن، ميلانو، أمستردام، براغ، برلين، كوبنهاغن وغيرها.

وضمن سياسة الشركة في تشجيع مسافريها الحاملين لفيزا الشنغن وممن لديهم إقامات أوربية وبغيةَ وصل السوريين المقيمين بدول الاتحاد الأوربي مباشرةً مع وطنهم الأم سورية، فقد أعلنت الشركة عن أسعار تذاكر تشجيعية ومنافسة تبدأ من 300 يورو من أثينا إلى دمشق وبالعكس (ذهاباً واياباً) وذلك على متن طائراتها المريحة من طراز بوينغ 737 حيث تقدم الشركة خدمات متكاملة للمسافرين على متن رحلاتها من وجبات طعام شهية خلال الرحلات إلى إمكانية اصطحاب حقيبة سفر بوزن ٢٣ كغ عدا حقيبة يد بوزن (٧ كغ) مع المسافر على خطوطها ، وبإمكان مسافرينا حجز بطاقات سفرهم الكترونياً من خلال موقع الشركة Freebird.travel كما يمكنهم دفع قيمة التذكرة بواسطة بطاقات الدفع الالكتروني المعتمدة لتسهيل عمليات الحجوزات وتسديد قيمة التذاكر.

تجدر الإشارة بأن شركة طيران Mediterranean او المتوسط للطيران تُشغل رحلاتها الجوية المنتظمة بين أثينا ودمشق بشكل مباشر مما سيساهم بتخفيف أعباء و عناء السفر عن جميع المقيمين في أوروبا واصلةً برحلاتها دمشق بدول أوربية عديدة عبر أثينا.



وقد وضعت الشركة للحجز والاستفسار أرقام هواتف مكاتبها في كل من دمشق وأثينا للتواصل والحجز على الأرقام التالية:



دمشق 00963112311618



أثينا 00306942221887



او التواصل على الواتس اب



00971545848865