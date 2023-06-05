السجن 20 عاما لمواطن استغل عائلته بالسفر لأداء العمرة في ترويج المخدرات

05-06-2023

السجن 20 عاما لمواطن استغل عائلته بالسفر لأداء العمرة في ترويج المخدرات

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن نيابة المخدرات أنهت إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بحيازة 95 كيلو جراما من الحشيش، وعدد 4047 حبة من حبوب البريجابلين المؤثرة عقليا، مخبأة في أماكن سرية في بمركبة عائدة لزوجته بقصد نقلها إلى جدة.

وبينت إجراءات التحقيق قيام المتهم باستغلال عائلته في نقل المخدرات، وإيهامهم بالسفر لأداء مناسك العمرة، وأوضح المصدر أنه بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه 20 عاما، وتغريمه 100 ألف ريال.


المصدر : صحيفة الاقتصادية السعودية

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