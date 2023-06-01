وفاة شخصين وإصابة العشرات في حادثة هجوم على عرس في المشرفة

ذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بإقدام شخصين على إلقاء قنبلتين وإطلاق نـار في حفل زفاف ضمن بلدة المشرفة ووقوع إصابات بين الحاضرين.

وقالت الوزارة:" ورد إخبار إلى شرطة ناحية عين النسر بمحافظة حمص بإقدام شخصين على إلقاء قنبلتين وإطلاق نار في حفل زفاف ضمن بلدة المشرفة، على الفور توجهت دوريات إلى المكان وتبين وفاة شخصين وإصابة سبعة وأربعين آخرين بعضهم بحالة خطرة".

وبحسب الوزارة، تم إسعاف المصابين ونقل المتـوفين إلى مشافي حمص وبالتحقيق الأولي تبين إقدام المدعوين ( فادي . ج ) و ( حازم . ) من قرية عقيربات بإلقاء قنبلتين وإطلاق نار على حفل زفاف عائد للمدعو ( محمد.ع ) وذلك بسبب خلافات شخصية ولاذا بالفرار عقب ذلك، ومازالت التحقيقات مستمرة والأبحاث جارية عنهما لإلقاء القبض عليهما.