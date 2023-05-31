نهر بردى يتلون باللون الاحمر ومحافظة دمشق تعلق

أثارت صور متداولة بين رواد التواصل الاجتماعي في سوريا تظهر تلون نهر بردى باللون الأحمر ضجة كبيرة .

حيث تخوف بعض المعلقين من هذه الظاهرة فيما عزاها البعض الاخر الى تحذير سماوي.



فيما علق مصدر في محافظة دمشق على تصبغ نهر بردى بلون أشبه بالأحمر، بأن السبب يعود للأمطار الغزيرة التي شهدتها دمشق أول أمس وانعكاس لون الأتربة المنحلة “الطين” خاصة بعد انخفاض غزارة النبع.

هذا وشهدت مدينة دمشق قبل يومين سقوط أمطار غزيرة أدت الى فيضان المياه في الشوارع.

