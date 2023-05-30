مدته 13 عاماً.. الإمارات تطلق مشروعاً طموحاً لاستكشاف حزام كويكبات
أطلقت الإمارات مشروع "الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات"، الذي يستمر لمدة 13 عاماً، لاستكشاف سبعة كويكبات والهبوط على آخر كويكب في عام 2034.
وأوضح نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن المشروع هو مشروع علمي وطني ضخم يهدف إلى فهم أعمق لخصائص الكويكبات وأصولها وتكوينها وتطورها.
وذكر آل مكتوم أن المشروع يستهدف فتح آفاق جديدة لفهم أكثر عن تشكيل النظام الشمسي، مبيناً أنه سيعمل على قياس تكوين السطح والجيولوجيا والكثافة الداخلية للعديد من الكويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي.
وأفاد آل مكتوم بأن المشروع سيعم على قياس درجات الحرارة والخصائص الفيزيائية الحرارية على الكويكبات المتعددة، وذلك لتقييم مراحل تطور سطحها وتاريخها.
وتشمل مكونات المشروع إنشاء شركات إماراتية خاصة في تكنولوجيا الفضاء، وإنشاء مركز تحكم أرضي لمهمات الفضاء العميق، لتشغيل المهمة وتدريب كوادر إماراتية جديدة في هذا القطاع.
كما ستساعد المهمة في تعزيز استراتيجية الإمارات الرامية إلى تطوير الكوادر الوطنية، وزيادة فرص التوظيف في هذا القطاع الحيوي واستدامته، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.
وستسهم المهمة في تعزيز الشراكات الدولية والاستثمار المحلي في قطاع الفضاء، وتخلق فرص تجارية جديدة لتسريع نمو شركات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة.
وستوفر أيضاً فرصًا اقتصادية كبيرة في مجال الفضاء للشركات الناشئة الجديدة، وتمكين الشركات والمؤسسات الإماراتية الخاصة في هذا القطاع.
وستنطلق المهمة خلال نافذة إطلاق مدتها 3 أسابيع تبدأ في آذار/ مارس 2028، وستقطع المركبة الإماراتية "MBR Explorer" خمسة مليارات كيلومتر متجاوزة كوكب المريخ لتحقيق هذه المهمة الطموحة، وستكون الرحلة استكشافية تستمر لمدة 7 سنوات بعد 6 سنوات من التطوير.
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