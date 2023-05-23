ارتفاع قياسي بأسعار مواد الدهان.. و تكلفة دهان أصغر منزل في سوريا تبلغ نحو 3 مليون ليرة

سجلت أسعار الدهانات وورق الجدران ارتفاعات كبيرة في الأسواق المحلية، الأمر الذي جعل فكرة تجديد دهان المنزل أمرا شبه مستحيل.

وأوضحت شركة "العنكبوت" للدهانات، أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار العام الماضي، إذ سجلت 186 ألف ليرة لجالون دهان 4 كيلو نوع "زياتي ماركل توب"، بعد أن كان العام الماضي بـ 150 ألفاً، فيما سجل سعر الدهان الزياتي وبنفس السعة 110500 ليرةً بعد أن كان العام الماضي بين 80 و90 ألفاً حسب الجودة، أما الدهان الزياتي نوع ثانٍ سجل 100 ألف ليرة وبنفس السعة.

وأضافت الشركة قبل البدء بدهان أي منزل يجب الكشف عليه فقد يحتاج أكثر من وجه دهان هذا يعني شراء الكمية "دبل"، وبتقدير تقريبي يحتاج دهان أي منزل اليوم مساحته 80 ــ 90 متراً إلى دهان بقيمة 3 مليون من دون أجرة الدّهان الذي يتقاضى على كل متر 5000 أو 6000 ليرةً.

وفيما يخص ورق الجدران، أكدت إحدى الشركات المنتجة لهذه المادة، أن الأسعار ارتفعت عن العام الماضي بشكل واضح.

ووصف صاحب الشركة ومقرها دمشق، أن بعضهم يفضل ورق الجدران على اعتباره أنظف من الدهان، إذ سجلت الأسعار 13 ألفاً لكل طبق وكل طبق يغطي نصف متر من الجدران وأجرة تركيب الطبق 4000 ليرة أي تصبح تكلفته 17 ألفاً مع تركيبه جاهز.

وبيّن صاحب الشركة، أن أنواع ورق الجدران واحدة؛ لكن الألوان تختلف والمقصود بحسب صاحب الشركة أن المادة التي تصنع منها أوراق الجدران واحدة إلا أن الأشخاص قد يرغبون بشراء ألوان شركة كونها تكون بجودة أفضل أو زاهية، مشيرا إلى أن الإقبال ضعيف.

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