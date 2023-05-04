افتتاح صالة لبيع السيارات بالسوق الحرة

تحدث مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية شادي جوهرة عن افتتاح صالة لبيع السيارات ضمن السوق الحرة في دمشق شارع 29 آيار، لبيع السيارات بطرازات مختلفة.

وبين جوهرة أن الصالة تحتوي سيارات ذات موديلات مختلفة، ما بين 2010 و 2014، بأسعار تبدأ بـ 33 مليون وتصل إلى 170 مليون ليرة، مضيفاً أن هذه الأسعار مقاربة للسوق، وتُباع كما سيارات المزاد.

وأوضح جوهرة أن السيارات في الصالة مستعملة وهي سيارات جهات العامة وفي طور سبر السوق، مشيراً إلى أنه يمكن شراؤها من الصالة ومن ثم يتم الاتجاه إلى مديرية النقل، لدفع رسوم الفراغ والرفاهية بدون رسوم جمركية.



شام إف ام