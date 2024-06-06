روسيا تعتزم إقامة استثمارات بمجال التطوير العقاري في سوريا

كشفت وسائل إعلام سورية عن مباحثات جرت بين “هيئة الاستثمار السورية” ووفد روسي بخصوص إقامة استثمارات في مجال التطوير العقاري من قبل شركات روسية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

أبدى الوفد الروسي اهتماماً جاداً بالاستثمار العقاري في سوريا، حيث ناقشت مديرة هيئة الاستثمار، ندى لايقة، مع رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الروسية، أرسين أوزستاميان، السبل الممكنة لإقامة هذه الاستثمارات.

أكدت لايقة على أهمية التعاون المشترك بين سوريا وروسيا لإطلاق مشاريع استثمارية من شأنها تعزيز “الاقتصاد الوطني”.

كما استعرضت الحوافز والضمانات التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

وأعربت الهيئة عن استعدادها لاستقبال كافة الطلبات والإجابة على أي استفسارات تخص المستثمرين الروس، بالإضافة إلى تقديم مزايا مشجعة للاستثمار في مختلف المجالات والمناطق.

من جانبه، أكد المسؤول الروسي رغبته في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دمشق من خلال بدء مشاريع استثمارية حيوية، وخاصة في مجال التطوير العقاري، مشدداً على جاهزية وجدية المستثمرين الروس في هذا المجال.

وكالات