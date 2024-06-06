ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي في أبريل نيسان بعد أن طغى ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والحبوب على انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وذكرت المنظمة أن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط ​​119.1 نقطة في أبريل نيسان، ارتفاعا من مستوى معدل بلغ 118.8 نقطة في الشهر السابق. ومع أنّ المؤشر قد سجل ارتفاعًا للشهر الثاني في أبريل/ نيسان بعد سبعة أشهر من التراجع، إلّا أنه لا يزال منخفضًا بمقدار 9.6 نقاط (7.4 في المائة) عما كان عليه في الفترة نفسها من العام الفائت.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 111.2 نقطة في أبريل/نيسان، أي بارتفاع قدره 0.3 نقاط (0.26 في المائة) عن مستواه المسجّل في مارس/آذار لكنه أدنى بمقدار 25 نقطة (18.3 في المائة) من قيمته المسجلة في أبريل/ نيسان 2023.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 130.9 نقاط، بزيادة قدرها 0.3 نقاط (0.26 في المائة) عن الشهر الماضي ومسجلًا بذلك أعلى مستوى له منذ 13 شهرًا.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان 123.7 نقاط في أبريل/نيسان، أي بانخفاض طفيف (0.3 نقاط ونسبة 0.25 في المائة) عن مستواه في مارس/ آذار، مسجّلًا بذلك تراجعًا أعقب زيادة دامت ستة أشهر متتالية، لكنه بقي أقلّ بمقدار 5.5 نقاط (4.3 في المائة) من قيمته المسجّلة خلال الشهر نفسه من السنة الماضية

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم* 116.3 نقاط في شهر أبريل/نيسان، أي بارتفاع قدره 1.9 نقاط (1.6 في المائة) عما كان عليه في شهر مارس/آذار وهذه هي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي والتي تجعل المؤشر منخفضًا بشكل طفيف فحسب (0.4 في المائة) عن قيمته المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الفائت.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 127.5 نقاط في أبريل/نيسان، أي بانخفاض قدره 5.9 نقاط (4.4 في المائة) عن مستواه في مارس/ آذار، مسجلًا ثاني انخفاض شهري على التوالي وتراجعً قدره 21.9 نقاط (14.7 في المائة) عن قيمته المسجلة في أبريل/نيسان 2023.

وكان الانخفاض في الأسعار العالمية للسكر مرتبطًا بشكل رئيسي بالتوقعات الإيجابية للإمدادات العالمية، لا سيما بسبب زيادة كميات الإنتاج التي تجاوزت التوقعات في الهند وتايلند.