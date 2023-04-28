البحرية الأمريكية: إيران تحتجز ناقلة نفط في خليج عمان

أفادت البحرية الأمريكية يوم الخميس بأن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال في خليج عمان، حيث أن الناقلة بأسم Advantage Sweet تعرضت للاستيلاء بينما كانت ترسو في الخليج، وقد أصدرت نداء استغاثة خلال الاستيلاء.

وقد أكد الأسطول الخامس أن تصرفات إيران تتعارض مع القانون الدولي وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وطالب إيران بالإفراج عن الناقلة فورا.

وتشير بيانات التتبع الصناعي إلى وجود الناقلة في خليج عمان شمال مدينة مسقط العمانية، وكانت قد أتت من الكويت وتم تسجيل وجهتها على أنها مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

المصدر: AP