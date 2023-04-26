غداً افتتاح خامس إياب الدوري الممتاز

تفتتح غداً الخميس مباريات المرحلة الخامسة من إياب الدوري السوري الممتاز بكرة القدم بلقاء الفتوة والوحدة على أرضية ملعب الجلاء.

المباراة تعطي الفرصة لفارس الفرات كي يتصدر في حال فوزه لأنه يصل للنقطة الثلاثين كما تعطي الفرصة للوحدة كي يقترب لمناطق الأمان ومغادرة مناطق الخطر الذي لا يليق به فرصيده الحالي 9 نقاط.

يوم الجمعة تتواصل المباريات أقوى مواجهات المرحلة بين الأهلي الذي يدخل المرحلة متصدراً بثمان وعشرين نقطة مع ضيفه جبلة الذي ينافس بقوة ورصيده 26 نقطة.

ويلعب الكرامة 11 نقطة مع الجيش 23 نقطة وهو مطالب بالنقاط الثلاث إذا أراد البقاء في خضم المنافسة على اللقب والمباراة مناسبة خاصة لطارق جبان ابن الجيش وهو مدرب الكرامة الباحث بقوة عن الفوز الأول.

ويتقابل تشرين 20 نقطة غير المهزوم مع المدرب محمد عقيل مع الطليعة المهدد ورصيده 9 نقاط لا يليق به.

وفي دمشق المجد 9 نقاط مع الوثبة 27 نقطة.

الوطن أون لاين