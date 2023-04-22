العثور على مخبأ سري لـ”داعش” بداخله مليون دولار في الرقة

قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض، السبت، أن قوات الاحتلال الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” عثروا على مخبأ سري لتنظيم “داعش” وبداخله مليون دولار، ويعد المخبأ مركزا لانطلاق عمليات خلايا التنظيم في جنوبي الرقة .

وأضاف “المرصد”، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن قوة مشتركة بين “قسد” والاحتلال الأمريكي داهمت خلال الأيام الفائتة مزرعة واقعة بمنطقة كسرة فرج بأطراف الرقة الجنوبية، تعرف باسم “مزرعة البغدادي”، ذلك لأن أبو بكر البغدادي كان يمكث فيها إبان سيطرة تنظيم “داعش” على المنطقة.

ووفق “المرصد” الذي يتخذ من لندن مقرا له، جاءت المداهمة بعد معلومات للأمريكيين و”قسد” بوجود مخبأ سري، حيث عُثر عليه بالفعل وبداخله ثلاث غرف مموهة بشكل دقيق تضم أربعة براميل مملوءة بكميات كبيرة من الذهب وأموال تقدر بنحو مليون دولار أمريكي.

وأشار”المرصد” إلى أن القسم الثاني من المخبأ وُجِدت فيه أسلحة وأموال كان يستعين بها التنظيم للقيام بعملياته الانتحارية والهجمات المباغتة، لافتا إلى أنه تم نقل الأموال والأسلحة إلى أحد المستودعات المشتركة بين “قسد” والقوات الأمريكية.

وزعم “المرصد”، أن ذلك بأتي في ظل “ملاحقة” خلايا تنظيم “داعش” بعد أن صعدت من عملياتها في مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا.

وكان تنظيم “داعش” سيطر على الرقة عام 2014 قبل أن تقوم أمريكا وميليشيا “قسد” المدعومة منها بالسيطرة على المنطقة في عام 2017.