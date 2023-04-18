لأول مرة في الساحل السوري.. النجاح في زراعة نبتة “الزعفران” !

نجح المدّرس والمزارع السوري آصف مهنّا، وهو من ريف الدريكيش ، قرية بيت يوسف (الواقعة على الساحل السوري)، في زراعة نبتة، تُزرع لأول مرة في سوريا، وهي زهرة “الزعفران”.

وقال مهنا، “إن البداية كانت منذ 5 سنوات انطلاقاً من حبي لهذة الزهرة الجميلة المميزة بعطرها وفوائدها”.

وأكمل مهنا: “حصلت في البداية على القليل من كورمات الزعفران، ومن ثم تم تطوير المشروع من خلال عشرين ألف شتلة تم تأمينها من داخل وخارج سوريا”.

المزراع السوري أوضح بأن كلفة المشروع وصلت لحوالي (20) مليون ليرة سورية، “وفي العام الماضي وصل عدد البُصيلات التي زرعتها إلى حوالي السبعين ألف، ومن المتوقع إنتاج مايقارب الـ٢٠٠ ألف بصيلة هذا العام”.

مشيراً إلى أنه قام بترخيص مشروع، لبيع وتعبئة المنتج بعبوات مناسبة.

وحول الخصائص التي تتمتع بها زهرة الزعفران، أكد مهنا بأن هذه النبتة مفيدة جداً لمرضى السكري، ولشبكية العين، ولمرضى السرطان، ولتقوية الذاكرة، ورفع المعنويات.

مضيفاً، إن هذه الزهرة تحتاج إلى شروط خاصة لزراعتها، كالطقس البارد والأمطار، وهذه الشروط جميعها متوفرة في منطقة الدريكيش، كما أن “الزعفران” قليل الأمراض، ولايُّفضل استخدام اي سماد كيماوي له.

وختم مهنا بالقول أنه “تم البيع والتسويق لجميع الأسواق والعمل مستمر لتطوير المشروع”.