دبي: برج خليفة يتزين بالعلم السوري بمناسبة عيد الجلاء.. شاهد!

تحتفل سوريا في 17 أبريل / نيسان من كل عام بـ(يوم الجلاء)، جلاء القوات الفرنسية عن أرض سوريا عام 1946.

وبهذه المناسبة قامت امارة دبي باضاءة برج خليفة بالعلم السوري, في خطوة تعبر عن مدى التقارب الذي تشهده العلاقات السورية – الاماراتية في الأونة الأخيرة.

وقد انتشرت مقاطع فيديو لهذا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما رصدت وكالة أوقات الشام الاخبارية, وأثارت فرح السوريين الذي تابعوا بكل سعادة علم بلادهم يتلألأ على البرج الاشهر في العالم.

وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة قد بعثوا ببرقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة عيد الاستقلال “يوم الجلاء”.