واتساب سيتغير جذرياً!!

يواصل تطبيق واتساب جهوده في تحسين تجربة مستخدميه وتقديم ميزات جديدة.

تستعد الشركة لإجراء تغييرات ستؤثر على تصميم التطبيق بشكل جذري، حيث سيتم استبدال التنقل المبوب الحالي بشريط تحديد مهام منخفض، الذي يعطيك الوصول المباشر إلى الأقسام الرئيسية للتطبيق: الدردشات، والمجتمعات، والحالات، والمكالمات.

على الرغم من أن التصميم الجديد لم ينتهِ بعد، إلا أنه يشير إلى رغبة واتساب في تسهيل استخدام التطبيق وتحديث تصميمه.ذلك أن الشريط السفلي لا يزال غير مرئي للمستخدمين.

ويبدو أن المؤسسة طموحة في تطوير تطبيقها ليكون أكثر من مجرد تطبيق مراسلة عادي. نحن نتطلع إلى استخدام واجهة التطبيق الجديدة في وقت قريب.

