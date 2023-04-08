اشتباكات في مدن الضفّة.. وكتيبة جنين تتصدّى لاعتداءات الاحتلال في برقين

اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في كل من جنين وبيت لحم ونابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت باتجاه المواطنين على حاجز "الحمرا" في منطقة الأغوار، كما اعتقلت مواطنين في مدن من أراضي 48 المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأنّ المقاومون الفلسطينيون يتصدون لاعتداءات قوات الاحتلال في بلدة "برقين" غربي مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت المصادر بإصابة مواطن في الظهر برصاص الاحتلال.

ونشرت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس بياناً مقتضباً، قالت فيه: "نخوض اشتباكاتٍ مسلحة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت برقين".



واندلعت مساء الجمعة، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "تقّوع" جنوبي شرق مدينة بيت لحم، وتركّزت المواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة "خربة الدير" على الشارع الرئيسي، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام.

وأطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين عند حاجز "الحمرا" العسكري في منطقة الأغوار، وذلك بعد إغلاقه بالكامل، ويشهد حاجز الحمرا ومحيطه انتشاراً مكثفاً لقوات الاحتلال منذ صباح اليوم، كما أغلق الحاجز بالكامل لفترة، ثم أعيد فتحه وإغلاقه مجدداً بالكامل في ساعات المساء، ما تسبب ببقاء المواطنين عالقين على جانبيه.

وفي مدينة نابلس، أغلقت قوات الاحتلال عدة طرقٍ فرعية في بلدة "بيتا" جنوبي المدينة، فيما اندلعت مواجهات في محيط البلدة، وقالت مصادر محلية فلسطينية إنّ "جرافات الاحتلال أغلقت جميع الطرق الفرعية المؤدية إلى البلدة بالسواتر الترابية".

وتزايدت حدّة المواجهات في القدس المحتلة، فقد اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على دوار "رأس العمود"، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، واعتدت على المحتجين.

واعتقلت شرطة الاحتلال عدداً من المتظاهرين، في أراضي فلسطين المحتلة عام 48، واعتدت على وقفات منددة بالعدوان على المسجد الأقصى وعلى قطاع غزة، كما شهدت بلدات الداخل عدة وقفات منددة باقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين في المصلى القبلي واعتقال المئات منهم.

واعتدت شرطة الاحتلال على المشاركين في مسيرات ووقفات منددة بالعدوان "الإسرائيلي"، ومنعوهم من رفع العلم الفلسطيني، فيما اعتقلت الشرطة العديد من الشبان في عدد من بلدات الداخل المحتل، منها الناصرة، وسخنين، وكفر مندا، وباقة الغربية وأم الفحم، ويُذكر أنّ شباناً فلسطينيين هاجموا مركز شرطة الاحتلال في بلدة باقة الغربية.

وحدثت، مساء أمس الجمعة، عمليتي دهس وإطلاق نار في "تل أبيب"، سقط فيهما قتيل وعدة إصابات، بالإضافة إلى عملية في رام الله المحتلة.

وقُتلت 3 مستوطِنات في عملية إطلاق نار، صباح أمس الجمعة، استهدفت سيارةً للمستوطنين قرب مستوطنة "الحمرا"، في منطقة الأغوار الشمالية في محافظة أريحا، في الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي موجة المواجهات هذه تزامناً مع تزايد حالة الاحتقان بعد تصعيدٍ أمني حدث عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان، ومع عدوان "إسرائيلي" على قطاع غزة، وغارات على مناطق وبلدات لبنانية قرب مدينة صور، جنوبي لبنان.

وكالات