الدفاع الأرمينية تعلن عن قتلى وجرحى على حدودها مع أذربيجان

افادت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان، اليوم السبت، بمقتل جندي أرمني، وإصابة آخر، في حادث على الحدود مع أذربيجان.

وجاء في بيان الوزارة: "في 31 آذار/مارس الماضي، في القسم الجنوبي الشرقي من المنطقة الحدودية، في ظروف سيئة للرؤية للغاية، بسبب سوء فهم، وقع تبادل لإطلاق النار بين جنود القوات المسلحة الأرمنية، والقوات الأذربجانية، وإثر ذلك قتل جندي من قواتنا وأصيب آخر".

وفي منتصف آذار/مارس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أنّ قواتها على الحدود مع أرمينيا تتعرّض لقصف من الجانب الأرميني.

يذكر أنه في منتصف شباط/فبراير الماضي، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكولا باشنيان، أنّ بلاده قدّمت مقترحاتٍ جديدة إلى أذربيجان بشأن معاهدة سلام معها.

وقال باشنيان خلال اجتماعٍ للحكومة إنّ بلاده "أنهت المرحلة التالية من العمل على معاهدة سلام، وإقامة علاقات مع أذربيجان، ورفعت مقترحاتٍ إلى الجانب الأذربيجاني".

وخلّفت حرب خريف العام 2020 بين أرمينيا وأذربيجان أكثر من 6 آلاف و500 قتيل من الجانبين، وانتهت بهزيمة عسكرية أرمينية واتفاق سلام برعاية موسكو، إذ نشرت روسيا نحو ألفي عنصر من قوات حفظ السلام في المنطقة في أعقاب الحرب.

وتعود جذور النزاع في كاراباخ إلى شباط/فبراير 1988، عندما أعلنت مقاطعة كاراباخ المتمتعة بالحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية. وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 – 1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على إقليم ناغورنو كاراباخ ومناطق أخرى متاخمة له.