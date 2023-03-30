وفاة شاب بطلق ناري في الرأس في منزله المُستأجر بدمشق

30-03-2023

وفاة شاب بطلق ناري في الرأس في منزله المُستأجر بدمشق

أفادت وزارة الداخلية  بوفاة شاب في العقد الثالث من عمره بطلق ناري في الرأس في منزله بدمشق.


وفي التفاصيل، ورد بلاغ إلى قسم شرطة دمر بوجود جثة لشخص في منزله المُستأجر في حي جبل الرز بدمر.

وبحسب الداخلية، توجهت دورية من القسم المذكور وشوهدت جثـة مصابة بطلق ناري في الرأس وبالقرب منها مسدس من عيار 9 ملم، حضرت دورية من قسم الأدلة الجنائية وهيئة الكشف القضائي وتم نقل الجثة إلى مشفى دمشق.


وأشارت الداخلية أنه وبحسب التحقيق الأولي فأن الجـثة تعود للمدعو (حسين. م) 1996 والذي يقطن بمفرده في منزله المذكور.

كما أكدت أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.

المصدر: وزارة الداخلية

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