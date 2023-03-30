وفاة شاب بطلق ناري في الرأس في منزله المُستأجر بدمشق

أفادت وزارة الداخلية بوفاة شاب في العقد الثالث من عمره بطلق ناري في الرأس في منزله بدمشق.



وفي التفاصيل، ورد بلاغ إلى قسم شرطة دمر بوجود جثة لشخص في منزله المُستأجر في حي جبل الرز بدمر.

وبحسب الداخلية، توجهت دورية من القسم المذكور وشوهدت جثـة مصابة بطلق ناري في الرأس وبالقرب منها مسدس من عيار 9 ملم، حضرت دورية من قسم الأدلة الجنائية وهيئة الكشف القضائي وتم نقل الجثة إلى مشفى دمشق.



وأشارت الداخلية أنه وبحسب التحقيق الأولي فأن الجـثة تعود للمدعو (حسين. م) 1996 والذي يقطن بمفرده في منزله المذكور.

كما أكدت أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.

المصدر: وزارة الداخلية