الكيان الإسرائيلي ينفّذ عدوانه الثالث على دمشق منذ بداية 2023

أُصيب عسكريان اثنان جراء عدوان جوي نفّذة الكيان الإسرائيلي على محيط العاصمة دمشق فجر اليوم الخميس.

وقال مصدر عسكري سوري في بيان نشرته وزارة الدفاع السورية: “حوالي الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر “أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

ويأتي هذا العدوان بعد نحو أسبوع من العدوان السابق، الذي استهدف مطار حلب الدولي وتسبب بخروجه عن الخدمة.

يشار إلى أن هذا العدوان هو الثالث الذي ينفذه الكيان الإسرائيلي على العاصمة دمشق خلال 2023، وبفاصل 40 يوم عن العدوان السابق الذي استهدف بناءً سكنياً في منطقة كفرسوسة، وخلّف ضحايا وجرحى مدنيين، فيما كان العدوان الأول الذي استهدف العاصمة دمشق في 2 كانون الثاني الفائت واستهدف مطار دمشق الدولي ما تسبب حينها بخروج المطار عن الخدمة لساعات عدة.