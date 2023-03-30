السُماك.. المرض الذي يمنح الجلد قشوراً أشبه بحراشف الأسماك

السُماك هو مرض جلدي يؤدي إلى بشرة شديدة الجفاف والسميكة والمتقشرة. غالبًا ما يبدو الجلد وكأنه به قشور سمكية (بتشبه جلد السمكة، لهيك سموه سماك).



يوجد أكثر من 20 نوعًا مختلفًا من السماك. النوع الأكثر شيوعًا هو السماك الشائع. حوالي 95 ٪ من الأشخاص الذين يصابون بالسماك يصابون بهذا النوع.

هل السماك الشائع معدي؟ السماك ليس معديًا ، لذلك لا يمكنك التقاطه من شخص ما.

إذا كانت لديك قروح مفتوحة ، فقد يوصي طبيب الأمراض الجلدية بوضع الفازلين. هذا يمكن أن يقلل من الحرق والوخز الناجم عن الماء. ويقول بعض المرضى إن إضافة ملح البحر (أو ملح الطعام) إلى الماء يقلل من إحساس الحرق. قد يؤدي إضافة الملح أيضًا إلى تقليل الحكة.

خفف من القشور أثناء الاستحمام، وذلك من خلال النقع في الماء لتليين القشور. قد يوصي طبيب الأمراض الجلدية بفرك القشور برفق باستخدام إسفنجة كاشطة.



ضع مرطبًا على الجلد الرطب خلال دقيقتين من الاستحمام. يمكن للمرطب أن يحبس الماء بعد الحمام أو الدش في بشرتك. قد يوصي طبيب الأمراض الجلدية بمرطب يحتوي على مادة فعالة مثل اليوريا أو حمض ألفا هيدروكسيل أو حمض اللاكتيك. يمكن أن تساعد هذه المواد وغيرها أيضًا في تقليل حجم القشور.



ضع الفازلين على الشقوق العميقة. هذا يمكن أن يساعد في التخلص من الشقوق العميقة. وإذا أصبت بعدوى جلدية ، فسيقوم طبيب الأمراض الجلدية بمعالجتها بالأدوية التي تتناولها أو تضعها على بشرتك.

إذا كنت تعاني من التهابات جلدية متكررة ، فقد يوصي طبيب الأمراض الجلدية بإضافة كمية صغيرة من المُبيض إلى حمامك. يُسمى العلاج بحمام التبييض ، ويمكن أن يساعد ذلك في تقليل البكتيريا الموجودة على بشرتك. يجب ألا تستخدم العلاج بالحمام المبيض إلا إذا أوصى به طبيب الأمراض الجلدية.

د.غدير برهوم –سناك سوري