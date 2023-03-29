أكثر الدول العربية امتلاكًا لاحتياطيات الذهب .. السعودية بالصدارة و سورية ضمن القائمة

تصدرت كل من السعودية و لبنان و الجزائر قائمة الدول العربية الأكثر امتلاكاً للمعدن الأصفر " الذهب" و ذلك وفقا للتقرير الذي كشفت عنه وحدة أبحاث الطاقة في "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بنهاية العام 2022

وعلى الصعيد العالمي، توجد السعودية ولبنان في قائمة أكثر 20 دولة من حيث احتياطيات الذهب، إذ تحتلّان المرتبة الـ16 والـ18 على التوالي.

وفي عام 2022، جاءت مصر وقطر في المركزين الثالث والرابع على التوالي بقائمة أكثر الدول نموًا في احتياطيات الذهب حول العالم، مع إضافة الدولتين 44.64 و35.02 طنًا من المعدن الأصفر على الترتيب.

وبحسب التقرير فإن وحدة أبحاث الطاقة تستعرض اعتمادًا على بيانات مجلس الذهب العالمي، قائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا للذهب لدى المصارف المركزية بنهاية العام الماضي (2022).

أكثر 10 دول امتلاكًا للذهب عربيًا

جاءت السعودية على رأس قائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا للذهب، باحتياطيات بلغت 323.1 طنًا، تلاها في المركز الثاني لبنان بنحو 286.8 طنًا.

وفي المركز الثالث حلّت الجزائر باحتياطيات بلغت 173.6 طنًا، وفي الترتيب الرابع جاء #العراق مع امتلاكه احتياطي من المعدن الأصفر يصل إلى 130.3 طنًا.

بينما جاءت مصر في المركز الخامس بقائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا للذهب، باحتياطيات تصل إلى 125.5 طنًا، وجاء بعدها في الترتيب ليبيا؛ إذ تمتلك نحو 116.6 طنًا.

وفي المركز السابع جاءت دولة قطر بقائمة أكثر الدول في المنطقة العربية امتلاكًا لاحتياطيات الذهب بنحو 91.8 طنًا.

وجاءت الإمارات في المركز الثامن باحتياطيات تصل إلى 79.9 طنًا، وتاسعًا كانت الكويت بنحو 79 طنًا، في حين اختتم الأردن قائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا للذهب بمقدار 43.5 طنًا.

دول أخرى

في المركز الـ11 جاءت سورية في قائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا للذهب باحتياطيات بلغت 25.8 طنًا، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.

وتلاها في الترتيب المغرب باحتياطيات 22.1 طنًا، وبعدها تونس بنحو 6.8 طنًا، في حين حلّت في المركز الـ14 البحرين باحتياطيات 4.7 طنًا.

وفي المركز الـ15 جاءت سلطنة_عمان باحتياطيات 1.9 طنًا، ثم اليمن و موريتانيا بنحو 1.6 و1 طنًا على التوالي.

العشرة الكبار عالميًا

عالميًا، جاءت الولايات المتحدة على رأس قائمة أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الذهب بنحو 8.13 ألف طن، تلاها في الترتيب ألمانيا، بحجم وصل إلى 3.35 ألف طن.

وفي المركز الثالث جاء صندوق النقد الدولي، باحتياطيات بلغت 2.81 ألف طن -حال عَدِّه دولة-، ورابعًا كانت إيطاليا بنحو 2.451 ألف طن، وفرنسا في المركز الخامس بحجم 2.43 ألف طن، حسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

بينما جاءت روسيا في المركز السادس عالميًا، باحتياطيات بلغت 2.29 ألف طن، ثم الصين باحتياطيات بلغت 2.01 ألف طن، تلتها سويسرا بامتلاكها نحو 1.04 ألف طن.

وفي المركزين التاسع والعاشر، حلّت واليابان والهند، باحتياطيات من الذهب بلغت 846 و787.4 طنًا على التوالي.