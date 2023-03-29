أولها الصحافة.. الذكاء الاصطناعي يحتل مكان ما يعادل 300 مليون وظيفة

ذكر تقرير صادر عن بنك الاستثمار غولدمان ساكس، إن “الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل خلال الفترة المقبلة”.

وأكد التقرير أن “تقنيات الذكاء الاصطناعي ستعمل مهام ربع الوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن هذا قد يعني أيضاً وظائف جديدة وانتعاشًاً في الإنتاجية”، بحسب “BBC”.

وقال التقرير: “يؤدي هذا إلى زيادة القيمة السنوية الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة عالمياً بنسبة 7 في المئة”، مضيفاً، إن “الذكاء الاصطناعي، القادر على إنشاء محتوى مشابه بصورة كبيرة لما ينتجه البشر، يمثل تقدماً كبيراً”.

وأشار التقرير إلى أن “تأثير الذكاء الاصطناعي سيختلف بحسب القطاعات المختلفة التي يعمل بها، حيث يمكن استخدامه لإنجاز 46 في المئة من المهام الإدارية و44 في المئة من المهن القانونية، لكن هذه النسب ستتراجع في قطاع البناء إلى 6 في المئة فقط و4 في المئة في قطاع الصيانة”.

وقال مدير مستقبل العمل في مدرسة أكسفورد مارتن بجامعة أكسفورد كارل بينيديكت فراي: “ما يفعله تشات جي بي تي، هو السماح لمزيد من الأشخاص ذوي المهارات الكتابية المتوسطة بإنتاج كتابات ومقالات”.

وحذر “فراي” من أن الصحفيين سيواجهون المزيد من المنافسة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأجور، ومن المرجح أن يكون للذكاء الاصطناعي التوليدي تأثيرات مماثلة على مجموعة أوسع من المهام الإبداعية”.

“وإذا كان الذكاء الاصطناعي يشبه التطورات السابقة في تكنولوجيا المعلومات، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل التوظيف على المدى القريب”، بحسب التقرير.

يذكر أن “هناك مخاوف لدى بعض الفنانين من أن توليد الصور بالذكاء الاصطناعي قد تضر بمستقبل عملهم”، وفق ما ذكرت “BBC”سابقاً.