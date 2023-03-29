من هم الوزراء الجدد اللذين تم تعينهم اليوم؟

*وزيرالتجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي*

مواليد كفردبيل اللاذقية عام 1968.

إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 2004.

شغل منصب مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء (عمران) منذ عام 2014 حتى تاريخه.

شغل سابقاً:

مدير عام المؤسسة الاستهلاكية من عام 2007 لعام 2012.

مدير فرع المؤسسة الاجتماعية العسكرية في بانياس بمحافظة طرطوس من 1995 إلى 1999 ومدير فرع الحلبوني بدمشق من عام 1999 لغاية 2001.

مدير مديرية المواد لدى مؤسسة عمران منذ عام 2005 لغاية عام 2007.

مستشار لدى رئاسة مجلس الوزراء منذ عام 2012 إلى 2014.

متزوج ولا يوجد لديه أولاد.

*وزير الصناعة د. عبد القادر جوخدار*

مواليد حلب 1968.

خريج جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية.

حاصل على الدكتوراه بأنظمة التحكم الذكية جامعة أبردين الكلية الملكية للهندسة الإلكترونية ببريطانيا.

عميد كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية جامعة حلب 2019- 2020.

نائب عميد كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية للشؤون العلمية جامعة حلب 2015- 2019.

رئيس قسم هندسة الميكاترونيكس 2009-2013.

متزوج ولديه ثلاثة أولاد.



*وزير الدولة أحمد محمد بوسته جي الجديد*



أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً بتعديل حكومي شمل خمسة وزراء، حيث تم تعيين أحمد محمد بوسته جي وزيراً جديداً للدولة.

و”بوسته جي” هو عضو مجلس شعب، من مواليد مدينة إدلب، وخريج كلية الحقوق من جامعة دمشق.

وعُيّن “بوسته جي” محامي دولة لدى وزارة العدل مدة عشر سنوات، كما عمل “بوسته جي” محامياً لدى نقابة المحامين فرع إدلب، وعضواً لمجلس فرع نقابة المحامين في إدلب.

وهو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحّد وعضو المكتب السياسي فيه.

وانتُخب “بوسته جي” عضواً لمجلس محافظة إدلب لأكثر من دورة، ثم عضواً لمجلس الشعب.

* وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الجديد*



أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 91 للعام 2023 الذي ينص على تسمية لؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.

وشغل “المنجد” منصب رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الشباب “سيا”، ومستشاراً في اتحاد الجمعيات الخيرية، ومستشار رئاسة مجلس الوزراء ودراسات اللجنة الاقتصادية، وخبير في فريق تقييم الخطة الخمسية العاشرة وإعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة.

كذلك هو عضو بالمجلس الاستشاري في وزارة النقل ومؤسس إدارة التشاركية بين القطاع العام والخاص، وعضو في لجنة دراسة قانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاص (PPP).

كما أنه عضو لجنة قانون إعادة تنظيم القطاع العام الصناعي وعضو مؤسس لمرصد التنافسية السوري، وعضو لجنة إعادة هيكلية الدعم للمشتقات النفطية وحوامل الطاقة وأثرها على القطاعات الاقتصادية، وعضو فريق مشروع تسهيل التجارة عبر دول المشرق (لبنان – الأردن- العراق – سوريا).

وعمل “المنجد” مستشار رئيسي متعاقد مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ومستشار المجلس الاستشاري برئاسة الوزراء، ومستشار بوزارة التعليم العالي ومستشار بالاتحاد الوطني لطلبة سورية ومؤسس اتحاد المصدرين السوري.

يذكر أن الوزير لؤي المنجد جاء خلفاً للوزير السابق محمد سيف الدين الذي تولى مهامه في 2021.

*وزير النفط والثروة المعدنية د. فراس حسن قدور*

مواليد ريف دمشق عام 1962.

حاصل على شهادة الدكتوراه في هندسة الميكانيك اختصاص تكنولوجيا بناء الآلات.

شغل منصب مدير عام الشركة السورية للنفط حتى تاريخه.

شغل سابقاً:

رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة الفرات للنفط عام 2015.

رئيس مجلس إدارة شركة دير الزور للنفط عام 2008.

مدير الدعم الفني لشركة الفرات للنفط عام 2004.

معاون مدير الشؤون الفنية للشركة السورية للنفط عام 2002.