روسيا تطلق صواريخ أسرع من الصوت في بحر اليابان.. وطوكيو ترد
أطلقت زوارق تابعة للبحرية الروسية صواريخ كروز أسرع من الصوت مضادة للسفن على هدف وهمي في بحر اليابان الثلاثاء، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، بعد نحو أسبوع على إرسال روسيا قاذفتي قنابل استراتيجيتين فوق بحر اليابان، فيما ردت طوكيو بالقول إنها ستظل "متيقظة" للنشاطات العسكرية لموسكو.
وأضافت الوزارة في بيان على تليجرام أن طرادي صواريخ تابعين لأسطول المحيط الهادئ أطلقا صواريخ كروز من طراز موسكيت على هدف وهمي معادي في بحر اليابان.
وأشارت إلى أنه تمت إصابة الهدف بنجاح عبر صاروخين أطلقا من الطرادين من على بعد 100 كيلومتر، في "ضربة مباشرة".
وقالت: "شنت مجموعة صاروخية مكونة من زورقين هجوماً صاروخياً مشتركاً على هدف وهمي لسفينة حربية معادية. الهدف أصيب بنجاح بضربة مباشرة من صاروخين من نوع موسكيت".
وأضافت أنه تم تأمين التدريبات القتالية بواسطة سفن وطائرات تابعة لأسطول المحيط الهادئ.
"سنظل متيقظين"
بدوره، قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إن طوكيو ستظل يقظة حيال العمليات العسكرية لموسكو، مضيفاً أنه لم يتم تسجيل أي أضرار بعد إطلاق الصواريخ.
وأضاف هاياشي في مؤتمر صحفي دوري "مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، يزيد نشاط القوات الروسية في الشرق الأقصى، وهو ما يشمل المناطق المجاورة لليابان".
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