شاعر سوري يتهم صنّاع "رسالة الإمام" بسرقة أشعاره

اتهم الشاعر السوري حذيفة العرجي صناع مسلسل "رسالة الإمام" الذي يتناول حياة الإمام الشافعي، بسرقة أشعاره ونسبها للإمام، واصفاً ذلك بـ "الجهل".

وشارك العرجي فيديو في تغريدة عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، يظهر خلاله الفنان خالد النبوي في مشهد من المسلسل، وهو يقول أبيات شعر.

وعلّق العرجي قائلاً: "في المقطع يتغنى الممثل وممثلة معه ببيتين لي من أوائل ما كتبت قبل عشر سنوات، وذلك على أنهما للشافعي رحمه الله".

وذكر العرجي أن البيتين شهيران، وأنه طالما نُسبا للشافعي وطالما وضّح بنفسه هذا الخطأ، مضيفاً: "سبق أن قلت، الإمام أحق بهما منّي، وهو أكبر من كلّ قولٍ يُنسب إليه".

واعتبر العرجي أن ما حصل في المسلسل يدل على جهل فظيع لصنّاع العمل بهذا الإمام "العظيم"، وبلغته الشعرية على وجه التحديد.

وتابع: "لك أن تتخيل ما سيكون من كوارث أخرى، إذا كان تفصيل بسيط كهذا لم ينتبهوا له، إن أحدهم لم يكلف نفسه تصفح ديوان الشافعي للتأكد من البيتين، وأشك أنهم قرأوا سيرته أصلاً".

ويتناول مسلسل "رسالة الإمام" المكون من 15 حلقة، السنوات الست التي قضاها الإمام الشافعي بمصر، ويؤدي دور بطولته كلٌّ من خالد النبوي، ونضال الشافعي، وخالد أنور.

يضاف إليهم كل من أروى جودة، وحمزة العيلي، وأحمد الرافعي، وفرح بسيسو، وخالد القيش، وسلمى أبو ضيف، إلى جانب عدد من ضيوف العمل.