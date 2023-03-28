ابن سلمان يقدّر الجهود الصينية في التوصّل إلى اتفاق مع إيران
أبدى الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اتصال بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استعداد بلاده لمواصلة دعم الحوار السعودي الإيراني.
وأشاد الرئيس الصيني بدور المملكة في تعزيز علاقات بلاده وتطويرها مع دول مجلس التعاون ودول الشرق الأوسط.
ولمواصلة تعزيز العلاقات بين السعودية والصين وتطويرها، قال شي إنّ البلدين سيدعمان بعضهما البعض "بقوة" في القضايا المتعلقة بجوهر مصالح كل منهما.
وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والصين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
من جهته، أعرب ولي العهد السعودي عن تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
ويعتزم وزيرا الخارجية السعودي والإيراني الاجتماع قبل نهاية شهر رمضان لتنفيذ اتّفاق مصالحة ثنائيّة، بحسب ما أعلن البلدان.
وأجرى وزيرا الخارجيّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان مُحادثات هاتفيّة هي الثانية بينهما في أقلّ من أسبوع.
واتّفقا على "عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي"، وفق الأنباء الرسمية التي لم تُعلن زماناً محدداً أو مكاناً للّقاء.
وفي 10 آذار/مارس الجاري، أعلنت إيران والسعودية، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
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