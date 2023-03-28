توقيف أمين جمارك اللاذقية و5 عاملين بقضايا فساد

كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة بدمشق أصدرت أوامرها بتوقيف 6 عاملين في أمانة جمارك اللاذقية من بينهم أمين جمارك اللاذقية ورؤساء أقسام "كشف وغيرها" وذلك بعد استدعائهم للتحقيق معهم في جرائم تزوير وثائق وإيصالات مالية يعود بعضها لمصرف سورية المركزي.



وتأتي هذه التوقيفات بعدما أحالت مديرية الجمارك العامة إلى النيابة العامة بدمشق عددا من قضايا التزوير "المكتشفة حديثا" ارتكبها مخلصون جمركيون وتجار في مديرية جمارك اللاذقية وتم إحالة الضبوط والأدلة مع "التجار الموقوفين" في هذه القضايا للنيابة ليصار إلى إحالتهم لإدارة الامن الجنائي بهدف التوسع بالتحقيقات معهم.



وكانت المصادر ذاتها كشفت أيضا أن موضوع القضايا المكتشفة والمحالة للقضاء يتمثل بـ"تزوير كتب مصرفية وإيصالات رسمية بهدف إخراج بضائع مهربة من جمارك اللاذقية" دون وجود بيانات جمركية نظامية أو حتى دون دفع رسوم موضحة أن المخلصين الجمركيين مرتكبي جرائم التزوير متوارون عن الأنظار فيما تم توقيف نحو 5 تجار من حلب ودمشق واللاذقية.

وتقدر الغرامات الجمركية للبضائع المهربة وغالبيتها من الأقمشة التي تم "ضبط ومصادرة قسم منها" بعشرات المليارات من الليرات السورية فيما تتابع الجمارك العامة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحقيقاتها لكشف ما إذا كان هناك قضايا تزوير أخرى.

صاحبة الجلالة