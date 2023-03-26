القبض على سارق محلات تجارية في اللاذقية

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على سارق محلات تجارية عن طريق الخلع والكسر.

وقالت وزارة الداخلية إن إحدى دورياتها تمكنت من إلقاء القبض على شخص يدعى (تمام . ق)، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ارتكاب خمسة حوادث سرقة لعدة محال تجارية عن طريق الخلع والكسر ليلاً باستخدام مقص ومنشار حديدي وذلك ضمن حي الزراعة.



وأشارت إلى أن المسروقات هي (شاشات متنوعة - أجهزة بلاي ستيشن مع قبضاتها - لابتوبات - علب سجائر - إكسسوارات...) وبيع المسروقات، كما اعترف بتعاطيه مادة الحشيش والحبوب المخدرة.

وتم استرداد كامل المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً ،وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

المصدر : وزارة الداخلية