النفط يستقر منخفضًا وسط مخاوف إزاء البنوك الأوروبية

انخفضت أسعار النفط مع تراجع أسهم البنوك الأوروبية وبعد أن قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر غرانهولم إن إعادة ملء احتياطي البترول الإستراتيجي الأمريكي قد تستغرق أعوامًا، ما يقوض توقعات الطلب.

وانخفض سعر خام برنت 92 سنتا أو 1.2% إلى 74.99 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا أو 1% إلى 69.26 دولار للبرميل، وارتفع الخامان هذا الأسبوع بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.8% هذا الأسبوع بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.8%. وسجل كلا الخامين أكبر انخفاض لهما منذ شهور في الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسهم البنوك في أوروبا مع تضرر دويتشه بنك ومجموعة (يو.بي.إس) بشدة من مخاوف استمرار أسوأ المشكلات في القطاع منذ الأزمة المالية عام 2008.

وعقدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اجتماعا لم يكن موضوعا بشكل مسبق على جدول الأعمال لمجلس مراقبة الاستقرار المالي صباح اليوم الجمعة.

وارتفع الدولار 0.6% مقابل العملات الأخرى، ما جعل النفط الخام أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.