تخفيض مدة الرسالة إلى أقل من 40 يوماً

وزعت في محافظة حماة أمس الخميس نحو 13744 أسطوانة غاز منزلية.

وبيَّنَ مصدر في فرع محروقات حماة، أن 9933 أسطوانة أنتجت في قسم غاز حماة ، ووزعت عبر المعتمدين المرخصين أصولاً ، في مدن حماة وسلمية وسلحب وطيبة الإمام وحلفايا ومحردة، وفي قرى وبلدات تلسنان والربيعة ومعرين الجبل وعين الكروم وعبر بيت سيف وقمحانة وخنيفس والضاهرية وبللين وزغرين والشهيب والطليسية الجنوبية وعطشان وبعمرين وأصيلة ومريود والسعن ومسحل فقرو والحمدانية.

وأوضح أن وحدة غاز مصياف أنتجت نحو 3841 أسطوانة، ووزعت للمواطنين في مصياف ونهر البارد وحنجور وبشنين واللقبة ودير ماما والصفا وسلحب ووادي العيون والبيرو والحريف.

ولفت المصدر إلى أن الفرع يعمل على تأمين أسطوانة الغاز للمواطني خلال أقل من 40 يوماً، وذلك في حال تعاون المواطنين مع معتمدي الغاز المرتبطين بهم، والمبادرة إلى تسليم أسطواناتهم الفارغة، ليصار إلى تعبئتها في قسم الغاز ووحدة مصياف ، الأمر الذي من شأنه تخفيض مدة الرسالة التي تعلمهم بضرورة استلام أسطواناتهم إلى ما دون الـ 40 يوماً.

الوطن