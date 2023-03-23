المغرب: تصريحات بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني استفزازية

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء، إن بلاده تتابع بقلق تصريحات صادرة عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية كان فيها استفزاز لدول عربية، واستفزاز لحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، جمع بوريطة مع نظيرته من بوركينافاسو أوليفيا روامبا في العاصمة الرباط.

ويوم الأحد، أنكر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وجود الشعب الفلسطيني، كما عرض سموتريتش خريطة مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية.

وحيال ذلك، شدد "بوريطة" على أن المملكة "ترفض دائمًا كل تصرف غير مسؤول وكل تصرف يمكن أن يكون تحريضيًا أو ذا أثر سبلي".

وأضاف بوريطة أن "المغرب، حيث يرأس الملك محمد السادس لجنة القدس، يؤكد دائمًا أن الحوار والمفاوضات هي الحل الوحيد للوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية".



وأكد الوزير المغربي أن "ذلك يجب أن يكون في إطار احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، القدس الشرقية عاصمة لها، تعيش جنبًا إلى جنب في هدوء وفي تعاون مع إسرائيل".

وأكد كبير الدبلوماسيين المغاربة، أن المملكة "ترفض دائمًا الأعمال أحادية الجانب التي لا يمكنها إلا أن تبعدنا عن الحل".