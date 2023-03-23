اللاذقية: إلقاء القبض على سارقي المحال التجارية ومحتويات السيارات واستراد المسروقات

تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من إلقاء القبض على شخصين يمتهنان سرقة محتويات السيارات والمحال التجارية وهما المدعوان (محمد. س) و(أيمن. س)، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ارتكاب عدة سرقات ليلاً عن طريق الخلع والكسر باستخدام أدوات حديدية ، حيث اعترف الأول بارتكاب سبعة حـ.وادث سرقة لمحتويات عدة محال تجارية وكسر زجاج السيارات المركونة بالشوارع العامة أو خلع أبوابها ليلاً بمفرده، وقيامه بارتكاب أربعة حـ.وادث سرقة مماثلة بالاشتراك مع المقبوض عليه الثاني والذي اعترف بما نسب إليه وشملت المسروقات (مبالغ مالية ــ أسطوانات غاز ــ كالونات بنزين ــ أدوات كهربائية - كالونات زيت زيتون ــ بطاريات سيارات ــ أجهزة لاب توب ) وقيامهما ببيع المسروقات لكل من المدعوين (مفيد . ب) و(مصطفى . ا) و(محمد . ب) والذين تم إلقاء القبض عليهم وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.

تم استرداد قسم كبير من المسروقات وسلمت إلى أصحابها أصولاً وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.