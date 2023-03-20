حالة الطقس ٢٠/٣/٢٠٢٣

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في المنطقة الجنوبية والوسطى، وقريبة من معدلاتها في باقي المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز 60 كيلو متراً في الساعة، خاصة في المنطقة الجنوبية وشرقية في منطقة الجزيرة، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج مساء.

وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع لتصبح حول معدلاتها بشكل عام، وتضعف الفعالية الجوية تدريجياً، ويكون الجو غائماً جزئياً، كما تبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر.