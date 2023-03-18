استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

18-03-2023

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استُشهد شاب فلسطيني، الجمعة؛ إثر تعرضه لإطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الشاب يزن خصيب الذي يبلغ من العمر 23 عامًا استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "جنوده أطلقوا النار على فلسطيني حاول طعنهم في الضفة الغربية، الجمعة".

وذكر جيش العدو : "المشتبه به استل سكينا واقترب من القوات التي ردت بإطلاق النار".

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