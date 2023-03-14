72.256 أسرة متضررة جراء الزلزال في اللاذقية

تواصل الجهات المنضوية تحت غرفة عمليات محافظة اللاذقية عملها على عدة مسارات لدراسة ومواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شهر شباط الماضي وتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للمتضررين.

واستناداً إلى آخر الإحصائيات الواردة في التقرير الصادر عن غرفة عمليات المحافظة في العاشر من الشهر الحالي، فقد وصل عدد الأسر المتضررة بسبب الزلزال إلى 72.256 أسرة حتى تاريخه، أي ما يقارب 332.377 فرداً بمن في ذلك أعداد المتضررين ممن غادروا منازلهم خشية سقوطها بناءً على تقارير لجان الكشوف الفنية التي تجري عمليات الكشف على كل الأبنية التي تحتاج إلى معاينة في محافظة اللاذقية وتقييم حالتها، فيما بلغ عدد الأسر التي تم تأمينها في مراكز الإيواء 2005 أسر ولا يزال العمل جارياً لإحصاء عدد الأسر المتضررة المستضافة لدى أسر أخرى.

وأوضح التقرير أن عدد الأبنية التي تم الكشف عليها من قبل لجان الكشف السريع وصل إلى 28.279 مبنى، بينها 10.320 مبنى سليماً و13.068 مبنى آمناً للعودة بعد إجراء الصيانة و3.930 مبنى بحاجة للتدعيم و961 مبنى بحاجة للهدم.

وبالنسبة لعمل اللجان المختصة بالكشف على مدارس المحافظة والبالغ عددها 30 لجنة، تم الكشف على 835 مدرسة، منها 148 مدرسة آمنة بالكامل و452 مدرسة آمنة وبحاجة صيانة بسيطة بوجود الطلاب، و149 مدرسة غير آمنة وبحاجة للتدعيم، بينما وصل عدد المدارس غير الآمنة وبحاجة كشف من قبل لجنة السلامة العليا إلى 86 مدرسة.

كما باشرت لجان السلامة العامة (19 لجنة) التي تم تشكيلها في المحافظة عمليات الكشف الثاني على المباني المتضررة بشكل كامل والمباني المصنّفة بأنها غير آمنة وبحاجة تدعيم وفق الكشف الأولي للجان الكشف الفني، حيث أنجزت الكشف لنحو 49 مبنى، وتبين وجود 15 مبنى غير آمن بحاجة إلى ترميم و26 مبنى غير آمن متصدع قابل للتدعيم و3 مبانٍ آمنة بحاجة صيانة بسيطة و5 مبانٍ غير آمنة ومتصدعة وغير قابلة للتدعيم (بحاجة هدم).

وفي إطار الجهود المبذولة لتجهيز مراكز إيواء مؤقتة متوسطة الأمد لاستقبال العائلات المتضررة، أوضح التقرير أن غرفة العمليات بدأت العمل وفق خطة مرحلية، حيث تم وبالشراكة مع المنظمات الدولية الانتهاء من أعمال التجهيز بصالة المدينة الرياضية، كما من المتوقع الانتهاء من تجهيز فندق القرداحة بتاريخ الـ 18 من آذار فيما لا تزال التحضيرات جارية لتجهيز كل من مركزي الباسل والشبيبة من خلال منظمة “بي يو أي” كما تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية (الصرف الصحي- المياه – الكهرباء – الاتصالات) من خلال الشركة العامة للبناء والتعمير لثلاثة مواقع للمساكن مسبقة الصنع، وهي منطقة الغراف في اللاذقية بمساحة 33000 م2 وسعة 350 وحدة سكنية وحي الفيض في جبلة بمساحة 6000 م2 وسعة 56 وحدة سكنية وحي النقعة في جبلة بمساحة 4500 م2 وسعة 48 وحدة سكنية.

