استشهاد 3 مواطنين وسرقة 1000 رأس غنم في اعتداء لإرهابيي داعش بريف حماة

استشهد ثلاثة مواطنين من أسرة واحدة إثر اعتداء ارهابي نفذه تنظيم(داعش) في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن مجموعة من ارهابيي تنظيم(داعش) اعتدت مساء أمس بالأسلحة الرشاشة على مجموعة من المواطنين أثناء رعيهم الأغنام في منطقة سد السيب بريف سلمية الشرقي-شرق حماة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة.

وأشار المصدر إلى أن ارهابيي تنظيم (داعش) وبعد الاعتداء على المواطنين أقدموا على سرقة أكثر من 1000 رأس غنم، ونقلها إلى عمق البادية السورية حيث تتحصن فلول من التنظيم التكفيري في أوكار ومناطق وعرة.

واستشهد 53 مواطناً كانوا يجمعون الكمأة في السابع عشر من الشهر الماضي جراء اعتداء لإرهابيي تنظيم (داعش) جنوب شرق منطقة السخنة بريف حمص الشرقي.