مسؤول مصري:من المرجح  أن يكوم احتباس المياه سببا في زلزال سورية وتركيا

رأى الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري المصري السابق ورئيس المجلس العربي للمياه، أن الزلزال الذي حدث في دولتي سوريا وتركيا يمكن أن يكون بسبب احتباس المياه.

وأشار أبو زيد إلى أن إنشاء خزانات وسدود كبيرة لها سعة ضخمة وتحت ظروف جيولوجية معينة، قد يؤدي لحدوث زلازل، وفقاً لموقع "صدى البلد".

وذكر أبو زيد أن هناك أمثلة كثيرة من سدود انهارت نتيجة للزلازل، التي حدثت على إثر إنشائها.

ولفت أبو زيد إلى ضرورة دراسة جيولوجية الموقع نفسه الذى يبنى عليه السد، مثل ما تم فعله في سد "النهضة"، لأنه عندما بدأ البناء طُلب إجراء بعض الدراسات الخاصة بالزلازل.

وأفاد المسؤول المصري بأن الخبراء أكدوا أن هناك فوالق في موقع السد، مما قد يؤدي إلى حدوث زلازل وينهار السد، بحسب كلامه.

وضرب زلزال فجر 6 شباط/ فبراير الجاري، جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

وأسفر الزلزال عن وقوع عدد كبير من الضح.ايا والإصابات في كلا البلدين، فضلاً عن حدوث خسائر اقتصادية وعمرانية كبيرة، في مناطق واسعة من أراضيهما.