الإمارات تحبط تهريب 4.5 مليون قرص كبتاغون إلى دولة شقيقة

أحبطت السلطات الإماراتية، محاولة تهريب 4.5 مليون قرص من مخدر “الكبتاغون”، والتي كان سيتم تهريبها إلى إحدى الدول “الشقيقة”، بحسب وصفها.

وتمكنت شرطة إمارة أبو ظبي من القبض على أحد الأشخاص، الذي حاول تهريب الأقراص داخل معلبات مواد أغذية محفوظة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).



ورصد فريق مكافحة المخدرات لحظة وصول المتهم إلى أحد منافذ الدولة، وقيامه باستيراد كمية كبيرة من عُلب الفاصولياء الخضراء المحفوظة، وتمكن من استخلاصها على أنها مواد غذائية.

وقال مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبو ظبي، العميد طاهر غريب الظاهري، أنه “باتباع فريقه كافة الإجراءات القانونية، وفي لحظة الصفر، قاموا بمداهمة المتهم والقبض عليه عند وصوله إلى المخزن في إحدى إمارات الدولة، لتفريغ علب الفاصولياء استعدادا لإخفاء المخدرات داخلها”.

واعتبر الظاهري أن “أرقام الضبطيات مؤشرا إيجابيا على جهود شرطة أبو ظبي في الحد من ترويج المخدرات، والنيل من تجارها ومهربيها في استكمال مخططاتهم الإجرامية”.